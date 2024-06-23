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Nikkei: ЕС хочет заключить оборонное партнерство с Токио и Сеулом

Это связано с недавним договором РФ и КНДР и обострением обстановки в мире, указывает издание.

Источник: Reuters

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. ЕС намерен заключить партнерство в сфере безопасности и обороны с Японией и Республикой Корея, в том числе с учетом недавнего подписания Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также обострения обстановки в мире. Об этом сообщила газета Nikkei.

Благодаря сотрудничеству с европейскими компаниями Япония могла бы улучшить свои оборонные технологии, сократить производственные расходы и расширить каналы продаж своего оборудования, отмечает издание. ЕС партнерство даст шанс создать основу для сотрудничества с японскими и южнокорейскими предприятиями оборонной промышленности, а также поможет развивать совместные разработки.

Стороны также рассмотрят возможность сотрудничества в таких областях, как космос, кибербезопасность, борьба с дезинформацией и укрепление безопасности на море. Партнерство с Японией, как ожидается, будет включать сотрудничество в области ядерного разоружения и нераспространения.

Ожидается, что стороны примут соответствующий документ до конца 2024 года. Брюссель поддерживает партнерские отношения в области безопасности и обороны со странами, не входящими в ЕС, такими как Норвегия. Япония и Южная Корея станут первыми азиатскими странами, которые заключат подобное партнерство с ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 18—19 июня находился с государственным визитом в столице КНДР. По итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном при участии делегаций двух стран стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Начальник южнокорейского управления национальной безопасности президентской администрации заявил, что этот договор подрывает безопасность Республики Корея, и что в Сеуле пересмотрят позицию по поставкам оружия на Украину.

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