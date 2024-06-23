Nikkei: ЕС хочет заключить оборонное партнерство с Токио и Сеулом

Президент РФ Владимир Путин 18—19 июня находился с государственным визитом в столице КНДР. По итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном при участии делегаций двух стран стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Начальник южнокорейского управления национальной безопасности президентской администрации заявил, что этот договор подрывает безопасность Республики Корея, и что в Сеуле пересмотрят позицию по поставкам оружия на Украину.