Вучич призвал МВД готовиться к осложнению ситуации в Сербии

«Будьте готовыми к более тяжелому периоду, не потому что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, а наоборот, — отметил Вучич, выступая на церемонии в день министерства внутренних дел Сербии. — Я знаю, что будет происходить в мире. Я знаю, что ситуация и у нас будет намного более сложной, поэтому важно сохранить и обеспечить все резервы, которые есть, и подготовиться к этому периоду. Как бы тяжело не было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна находиться в безопасности, наши дети должны безопасно ходить в школу и возвращаться домой».