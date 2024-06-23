Вучич призвал МВД готовиться к осложнению ситуации в Сербии

БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ожидает осложнения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца 2024 года и призвал сербских правоохранителей быть к этому готовыми.
«Будьте готовыми к более тяжелому периоду, не потому что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, а наоборот, — отметил Вучич, выступая на церемонии в день министерства внутренних дел Сербии. — Я знаю, что будет происходить в мире. Я знаю, что ситуация и у нас будет намного более сложной, поэтому важно сохранить и обеспечить все резервы, которые есть, и подготовиться к этому периоду. Как бы тяжело не было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна находиться в безопасности, наши дети должны безопасно ходить в школу и возвращаться домой».
«Мы живем в мире, в котором нет ни безопасности, ни стабильности, и невозможно с легкостью рассматривать все то, что будет происходить уже до конца текущего года, а тем более планировать на будущее. Поэтому мы должны думать о своей стране и быть хорошо подготовлены к любому возможному сценарию. Мы должны хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится наша Сербия», — заключил сербский лидер.
Президент Сербии Александар Вучич в начале июня подчеркивал, что события на Украине, при которых происходит конфликт России и Запада, медленно, но верно ведут мир «к крупной глобальной катастрофе».