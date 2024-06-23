Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня — РИА Новости. Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Я абсолютно уверена, что дата для такого удара была выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила также, что Киев намеренно использует массовые скопления людей для ударов.

«Они именно “подверстывают” свои преступления… именно используют для максимального поражения гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.

Это делается как от ненависти, так и для того, чтобы посеять панику, добавила она.

Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.