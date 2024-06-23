Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

«Я абсолютно уверена, что дата для такого удара была выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она отметила также, что Киев намеренно использует массовые скопления людей для ударов.
«Они именно “подверстывают” свои преступления… именно используют для максимального поражения гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.
Это делается как от ненависти, так и для того, чтобы посеять панику, добавила она.
Ранее в Минобороны сообщили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. В результате трагедии погибли три человека, включая двоих детей, и около ста человек ранены.