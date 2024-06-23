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Врио губернатора призвал обеспечить участникам СВО индивидуальный подход

Ежегодно реабилитацию в центре «Новые горизонты» проходят свыше 500 человек.

Источник: РИА "Новости"

Подход к оказанию помощи ветеранам СВО должен быть индивидуальным. Об этом заявил врио губернатора Алексей Беспрозванных в ходе посещения реабилитационного центра «Новые горизонты» в Ладушкине.

Сообщается, что глава региона поинтересовался у бойцов качеством и доступностью оказываемой поддержки, обсудил с ними предоставление дальнейшей необходимой помощи для восстановления здоровья, требуемые технические средства и протезирование.

Ежегодно реабилитацию в центре проходят свыше 500 человек, в том числе детей-инвалидов. В 2022 году там был сделан капитальный ремонт, установлено новое оборудование.

По словам врио губернатора, в связи с высоким спросом на предоставляемые услуги планируется строительство нового двухэтажного корпуса реабилитационного центра.