Захарова: Россия будет добиваться реакции на гибель людей в Севастополе

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова рассказала, что молчит ОБСЕ, которая «полностью себя дискредитировала».
Она добавила, что ранее организация уже проигнорировала убийства журналистов из России.
В доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки, буллинг, сказала Захарова.
Несмотря на это, МИД России будет добиваться реакции этих организаций, подчеркнула дипломат.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до трёх. Число раненых выросло почти до 100 человек.