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Захарова: Россия будет добиваться реакции на гибель людей в Севастополе

Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова рассказала, что молчит ОБСЕ, которая «полностью себя дискредитировала».

Она добавила, что ранее организация уже проигнорировала убийства журналистов из России.

В доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки, буллинг, сказала Захарова.

Несмотря на это, МИД России будет добиваться реакции этих организаций, подчеркнула дипломат.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до трёх. Число раненых выросло почти до 100 человек.

дипломатия