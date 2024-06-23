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Президент Монголии с супругой прибыли в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Республику Узбекистан посетил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Бекзод Хидоятов.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Узбекистана

Президент Монголии прибыл в Узбекистан в сопровождении супруги Болоцэцэг Лувсандорж.

В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Отмечается, что после непродолжительной беседы лидер Монголии и его супруга отправились к следующему пункту программы визита.

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

Также президенты обсудят совместные меры, направленные на активизацию культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по международной проблематике.