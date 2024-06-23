Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — отметили в ведомстве, добавив, что ракеты были оснащены кассетными боевыми частями.
Все полетные задания ATACMS вводят американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США, в связи с чем ответственность за эту атаку несет Вашингтон, который поставил такие ракеты Киеву, заявили в Минобороны. Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщали в Минздраве, в результате атаки пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о гибели трех человек.