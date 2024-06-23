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Путин выразил соболезнования родным погибших в Севастополе

При атаке на Севастополь с использованием ракет ATACMS погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Ранее было известно только о трех погибших. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Источник: Пресс-служба Президента России

«К сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей находится в реанимации пятой городской больницы», — сообщил губернатор в видеокомментарии, в его Telegram-канале.

«Позвонил наш президент Владимир Путин. Выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Даны команды всем федеральным органам в оказании помощи Севастополю», — рассказал Михаил Развожаев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в связи с атакой на Севастополь находится на связи с военными. «Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», — сообщил его пресс-секретарь. Ранее Минобороны заявило, что ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, которыми атаковали Севастополь, управляли специалисты из США.

Путин Владимир