Путин выразил соболезнования родным погибших в Севастополе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в связи с атакой на Севастополь находится на связи с военными. «Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», — сообщил его пресс-секретарь. Ранее Минобороны заявило, что ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, которыми атаковали Севастополь, управляли специалисты из США.