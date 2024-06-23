Шольц считает, что санкциям против России и поддержке Украины нет альтернативы

«Действительно, есть много граждан [ФРГ], которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Это отражается в том числе на результатах выборов. Но тут, с моей точки зрения, альтернатива не может состоять в том, чтобы мы сейчас это изменили», — сказал канцлер в интервью телеканалу ARD.