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Шольц считает, что санкциям против России и поддержке Украины нет альтернативы

Граждане ФРГ не согласны с этим, что отражается на результатах выборов, отметил канцлер Германии.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие граждане ФРГ не согласны с поддержкой Украины со стороны Берлина и с санкциями в отношении России, но, по его мнению, альтернативы такому курсу нет.

«Действительно, есть много граждан [ФРГ], которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Это отражается в том числе на результатах выборов. Но тут, с моей точки зрения, альтернатива не может состоять в том, чтобы мы сейчас это изменили», — сказал канцлер в интервью телеканалу ARD.

«Я всегда выступал за благоразумие и за то, чтобы мы использовали все возможности для мирного развития, которое не будет означать капитуляцию Украины. И я продолжаю ратовать за это», — добавил он. «Мы видели, что кое-чего можем добиться», — утверждал Шольц, приведя в пример конференцию в Швейцарии.

При этом канцлер обвинил Россию в том, что она якобы «пытается изменить карту». «Мы должны продолжать делать это», — заявил он, говоря о поддержке Украины.

20 июня послы ЕС согласовали 14-й по счету пакет санкций против России. Теперь его должен принять Совет ЕС на уровне министров, после чего он будет опубликован и вступит в силу. Еврокомиссия стремится символически ввести его в действие до намеченного на 25 июня начала переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.

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