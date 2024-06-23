Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS

Минобороны сообщило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части ракеты в воздухе. Паутов отметил, что жители Севастополя знают о том, как выглядят кассетные боеприпасы, которые могут быть разбросаны в районе детонации, так как информацию об этом размещают в соцсетях.