Губернатор Пермского края Махонин высказался об обстреле пляжа Севастополя

«Произошла ужасная трагедия в городе-герое Севастополе. ВСУ нанесли удары по мирным жителям в выходной день, когда многие гуляли с семьями и шли с праздничной службы. По предварительным данным, погибли трое человек — среди них есть дети, больше сотни раненых. От лица всех жителей Прикамья приношу глубокие соболезнования жителям Севастополя», — написал Дмитрий Махонин.