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Губернатор Пермского края Махонин высказался об обстреле пляжа Севастополя

Глава региона выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался об обстреле ВСУ пляжа в Севастополе, где пострадало более ста человек.

Сообщение появилось в телеграм-канале главы региона.

«Произошла ужасная трагедия в городе-герое Севастополе. ВСУ нанесли удары по мирным жителям в выходной день, когда многие гуляли с семьями и шли с праздничной службы. По предварительным данным, погибли трое человек — среди них есть дети, больше сотни раненых. От лица всех жителей Прикамья приношу глубокие соболезнования жителям Севастополя», — написал Дмитрий Махонин.

Напомним, 23 июня ВСУ обстреляли пляж в Севастополе американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В тот момент у воды отдыхало много людей. Началась паника. Три человека погибли, больше сотни пострадали.