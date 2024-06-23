«Три часа». Реакция США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку

«Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило. Даже Reuters написало: “Россия говорит”. Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — заявила она.
Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали пять человек, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека.
В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.