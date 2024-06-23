«Три часа». Реакция США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку

«Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило. Даже Reuters написало: “Россия говорит”. Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс», — заявила она.