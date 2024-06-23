В ООН прокомментировали удар ракетами ATACMS по Севастополю

Так он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.
«Мы <…> подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения», — приводит агентство слова Хака.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Как всегда, мы стремимся положить конец конфликту в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генассамблеи» — также заявили «Известиям» в организации.
Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее пообещала, что Россия будет добиваться реакции на атаку на Севастополь от международных организаций. При этом она отметила, что международные структуры «ангажированы» и являются «инструментарием в руках Запада».
Севастополь попал под удар около полудня. По данным Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.
В результате удара погибли пять человек — два взрослых и три ребенка. Пострадали 119 человек, в том числе 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Российское Минобороны заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.