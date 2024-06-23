Минобороны Белоруссии: бойцы «Вагнера» продолжают делиться боевым опытом

«Они находятся у нас. К ним сохраняется повышенный интерес, так скажем, со стороны особенно западных спецов», — сказал он в интервью телеканалу СТВ.
Хренин сообщил, что вагнеровцы делятся боевым опытом.
«Специалисты ЧВК “Вагнер” тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки», — сказал министр.
По его словам, программы стали носить практический характер, направлены, прежде всего, на то, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить.
«Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны», — отметил Хренин.