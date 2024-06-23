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Минобороны Белоруссии: бойцы «Вагнера» продолжают делиться боевым опытом

МИНСК, 23 июн — РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что бойцы группы «Вагнер» все ещё находятся на территории республики, продолжают делиться боевым опытом.

Источник: РИА "Новости"

«Они находятся у нас. К ним сохраняется повышенный интерес, так скажем, со стороны особенно западных спецов», — сказал он в интервью телеканалу СТВ.

Хренин сообщил, что вагнеровцы делятся боевым опытом.

«Специалисты ЧВК “Вагнер” тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки», — сказал министр.

По его словам, программы стали носить практический характер, направлены, прежде всего, на то, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить.

«Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны», — отметил Хренин.

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