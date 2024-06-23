Минобороны Белоруссии: бойцы «Вагнера» продолжают делиться боевым опытом

«Специалисты ЧВК “Вагнер” тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки», — сказал министр.