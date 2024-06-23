Буданов заявил о сложной для ВСУ ситуации на поле боя

«Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», — сказал он в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, отвечая на вопрос о том, сможет ли Киев остановить продвижение ВС РФ.
При этом Буданов воздержался от ответа на вопрос о том, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) удержать город Часов Яр в ДНР. По словам начальника ГУР, несмотря на то, что западные поставки оружия «идут быстрее, чем несколько месяцев назад», потребности ВСУ «очень высоки».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко ранее также признал, что у ВСУ нет шансов на прорыв на поле боя в текущем году.