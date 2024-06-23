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Буданов заявил о сложной для ВСУ ситуации на поле боя

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о «довольно сложной» ситуации для украинской армии и даже не рассчитывает на ее изменение в ближайшее время.

Источник: Reuters

«Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет», — сказал он в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, отвечая на вопрос о том, сможет ли Киев остановить продвижение ВС РФ.

При этом Буданов воздержался от ответа на вопрос о том, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) удержать город Часов Яр в ДНР. По словам начальника ГУР, несмотря на то, что западные поставки оружия «идут быстрее, чем несколько месяцев назад», потребности ВСУ «очень высоки».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко ранее также признал, что у ВСУ нет шансов на прорыв на поле боя в текущем году.