Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар

«Кто бы ни стоял за этим, он должен остановиться. Использование дронов против станции и ее окрестностей становится всё более частым. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно», — заявил Гросси.