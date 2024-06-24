Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего, заявил РИА Новости представитель министерства обороны США.
«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — говорится в его письменном ответе на запрос агентства.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.
Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.
Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.