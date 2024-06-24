Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших в Дагестане. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.
Беглов заявил, что враги предприняли очередную попытку дестабилизировать ситуацию в России. По его мнению, цель террористов — разобщить российское общество.
«Если мы не поддадимся на попытки посеять рознь между народами — значит наши враги не достигли цели».
Кроме того, Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга доверять только официальным источникам информации и не читать «сомнительные каналы, которые искажают информацию, моделируют дискуссию, уводя в выгодную для врагов риторику».
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.