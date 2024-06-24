Нетаньяху: фаза интенсивных боев с «Хамасом» в Рафахе скоро закончится

«Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой», — сказал господин Нетаньяху в эфире «14 канала».
По словам премьера, скоро также ожидается завершение интенсивной фазы боев в секторе Газа. Это даст возможность перебросить часть сил на север «в оборонительных целях» и для возвращения домой эвакуированных. Господин Нетаньяху пообещал, что соглашение по урегулированию ситуации на севере если и будет, то только на условиях Израиля.
Глава правительства еврейского государства вновь заявил о готовности к частичной сделке с «Хамасом», но после этого он намерен возобновить боевые действия. По мнению господина Нетаньяху, только израильская армия может «искоренить терроризм» в секторе Газа, после чего в анклаве нужно создать гражданскую администрацию с участием местных палестинцев. Военный контроль останется за Израилем, сектор Газа будет демилитаризован, в анклаве, по мнению господина Нетаньяху, должно быть создано «правительство под управлением умеренных стран региона».
Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев было взято в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибло больше 37 тыс. палестинцев, около 86 тыс. человек пострадали. Большинство убитых — женщины и дети.