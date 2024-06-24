Нетаньяху: фаза интенсивных боев с «Хамасом» в Рафахе скоро закончится

Глава правительства еврейского государства вновь заявил о готовности к частичной сделке с «Хамасом», но после этого он намерен возобновить боевые действия. По мнению господина Нетаньяху, только израильская армия может «искоренить терроризм» в секторе Газа, после чего в анклаве нужно создать гражданскую администрацию с участием местных палестинцев. Военный контроль останется за Израилем, сектор Газа будет демилитаризован, в анклаве, по мнению господина Нетаньяху, должно быть создано «правительство под управлением умеренных стран региона».