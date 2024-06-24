Из «Единой России» исключили отца боевиков, напавших на Дагестан

Омарова допрашивают сотрудники ФСБ, проверяется информации об участии его сына в нападении террористов на Дагестан, рассказал источник РБК. По данным ТАСС и «Интерфакса», в атаке принимали участие двое сыновей. Телеграм-каналы Baza и «112» назвали их имена — Осман и Адиль Омаровы, еще один — Абдусамад Амадзиев — его племянник. Источник «РИА Новости» подтвердил, что его дети принимали участие в теракте.