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Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS показал, что администрация США встала на сторону международного терроризма, но ей не уйти от ответственности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ», — сказал он журналистам.

Замалчивание Вашингтоном преступления, целенаправленно совершенного во время «концентрации максимального количества россиян на берегу» в чтимый всеми христианский праздник, вызывают, по словам посла, гнев и негодование. «Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей», — сказал он.

Власти США не комментируют случившееся, про обстрел севастопольского пляжа не рассказывают основные местные телеканалы.

Антонов назвал очевидным, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Он выразил уверенность в том, что нацисты получат «жесткий ответ на фронте и не только».

Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

дипломатия