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В конгрессе США неожиданно отреагировали на удар ВСУ по Севастополю

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин резко высказалась в соцсети X об ударе ВСУ по Севастополю американскими ракетами ATACMS, заявив, что «этого не должно было случиться».

Источник: AP 2023

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты», — написала конгрессвумен.

Так она прокомментировал пост одного из пользователей, задавшегося вопросом, является ли провокацией тот факт, что ВВС США используют свои разведывательные беспилотники для наведения ударов по мирному населению в Севастополе предоставленными Вашингтоном кассетными боеприпасами. Этот пост он сопроводил фото с мониторингового ресурса Flightradar, на котором запечатлен маршрут полета американского дрона RQ-4 в Черном море.

Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.

По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

Как заявили в Минобороны России, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.