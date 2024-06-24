Молдавский депутат объяснил причины уголовного преследования Евгении Гуцул

«Скорее всего, в случае с Евгенией Гуцул мы имеем дело с заказным делом. Задача состоит в том, чтобы любой ценой обвинить и отстранить ее от должности. 20 октября в Молдове президентские выборы и референдум, давайте упростим максимально, за евроинтеграцию. Референдум, который ничего, по сути, не дает, потому что у него нет юридической силы, но дает возможность Майе Санду изменить Конституцию и внести в нее европейский вектор. Соответственно, Санду и правящей партии “Действие и солидарность” нужно убрать оппонентов с ключевых позиций, чтобы референдум прошел на ура. А в Гагаузии — проевразийский электорат», — сказал Цырдя.