«Давайте подходить к вопросу разумно»: Демешин дал поручения по итогам визита в район имени Лазо

Во время визита Демешин осмотрел районную больницу, где проходит капитальный ремонт. Это учреждение обслуживает свыше 38 тысяч человек. В апреле 2024 года здесь стартовали работы по ремонту поликлинического корпуса. По плану реконструкция завершится к концу июня. Однако из-за проектных ошибок и дополнительных работ сроки перенесли на начало августа.