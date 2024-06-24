«Давайте подходить к вопросу разумно»: Демешин дал поручения по итогам визита в район имени Лазо

Рабочие поездки врио губернатора Дмитрия Демешина по Хабаровскому краю продолжаются. На этот раз глава региона посетил район имени Лазо, где лично осмотрел социальные объекты и поговорил с жителями.
Во время визита Демешин осмотрел районную больницу, где проходит капитальный ремонт. Это учреждение обслуживает свыше 38 тысяч человек. В апреле 2024 года здесь стартовали работы по ремонту поликлинического корпуса. По плану реконструкция завершится к концу июня. Однако из-за проектных ошибок и дополнительных работ сроки перенесли на начало августа.
Дмитрий Демешин распорядился привлечь больше специалистов для того, чтобы ускорить ремонт.
— Нужно завершить работы к 1 августа, а сегодня уже 21 июня. Увеличьте количество рабочих, иначе за месяц не успеют, — заявил глава региона.
Демешин также поручил краевому Минздраву решить вопрос с благоустройством территории вокруг больницы — на эти цели правительство края выделит определенные средства.
В 2023 году больница в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» получила 28 единиц современного медицинского оборудования на сумму 45,6 миллионов рублей, а в 2025 году отремонтируют стационарный корпус.
Не остался без внимания и местный храм, а также площадь Славы, где возложил цветы к памятнику Сергею Лазо.
В Переяславке временно исполняющий обязанности губернатора оценил ход капитального ремонта школы № 1, одной из самых крупных в районе, которую посещают свыше 870 учеников. Работы начались в этом году благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» и планируется завершить к концу июня следующего года.
В рамках этой программы школа получит также новое учебное оборудование. Все работы идут по установленному графику.
— Мы найдем средства в региональном бюджете и поможем школе. Но посмотрите уже сейчас, какие материалы можно закупить заранее, до того, как цена на них вырастет. Давайте подходить к вопросу разумно, — заявил Дмитрий Демешин.
Он также побеседовал с родителями учащихся и ознакомился с проектами оформления коридоров и классов, в которых участвовали сами школьники.
Руководитель региона отметил, что в районе имени Лазо на комплексное обновление образовательной инфраструктуры получили возможность шесть школ, из которых в четырех уже ведутся работы. Кроме того, краевое правительство нацелено не только на капитальный ремонт, но и на строительство новых учебных заведений.
Завершив рабочую поездку, Дмитрий Демешин встретился с жителями в районном доме культуры, ответил на волнующие вопросы и провел совещание с главами поселений района имени Лазо и членами краевого правительства.
Как отмечают эксперты, Дмитрий Демешин сдержал свое слово по поводу наполнения каждого рабочего визита конкретными решениями. Если посмотреть на эту поездку, то в случае со школой было принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт.
В ситуации с больницей Демешин дал нагоняй подрядчикам и чиновникам с целью сокращения сроков работ, чтобы люди могли получать услуги в комфорте и без задержек. При этом сам врио губернатора отчитывается перед людьми в публичном поле и получает обратную связь для дальнейших рабочих поездок.