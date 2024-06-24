В Хабаровском крае началось выдвижение кандидатов в новый состав Закдумы

С понедельника, 24 июня, в Хабаровском крае началась кампания по выдвижению кандидатов на выборы в новый состав регионального парламента. Об этом в своём официальном Телеграм-канале известил крайизбирком. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документы для участия в борьбе за депутатские мандаты принимаются ровно месяц до 18:00 местного времени 24 июля.