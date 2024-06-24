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В Хабаровском крае началось выдвижение кандидатов в новый состав Закдумы

На должность губернатора претендентов предложили уже семь политических партий.

Источник: Хабаровский край сегодня

С понедельника, 24 июня, в Хабаровском крае началась кампания по выдвижению кандидатов на выборы в новый состав регионального парламента. Об этом в своём официальном Телеграм-канале известил крайизбирком. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документы для участия в борьбе за депутатские мандаты принимаются ровно месяц до 18:00 местного времени 24 июля.

Напомним, выборы восьмого созыва Законодательной думы Хабаровского края пройдут одновременно с ещё 42 местными и краевой избирательными кампаниями с 6 по 8 сентября этого года. Из 36 депутатских мест 24 достанутся одномандатникам, остальные распределят между политическими партиями, которые примут участие в выборах, соответственно с числом голосов, которые они получат.

С 4 июля начинается период выдвижения кандидатов для участия в местных избирательных кампаниях. Из наиболее крупных среди них можно назвать выборы новых составов городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, мэра города Юности. Также с 6 по 8 сентября гражданам предстоит выбрать глав семи посёлков и сёл, 31 собрания и советов районных и поселковых депутатов.

С 17 июня этого года продолжается выдвижение кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Хабаровского края. На момент публикации этого сообщения региональные отделения политических партий (на губернаторских выборах по закону нет самовыдвижения) представили семерых претендентов на пост руководителя края:

  • Дмитрий Демешин — Хабаровское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  • Константин Могильный — РО в Хабаровском крае Партии «Гражданская Платформа»;
  • Сергей Прокопьев — ХКО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
  • Михаил Сидоров — Хабаровское отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ;
  • Андрей Смалис — РО Казачьей партии Российской Федерации в Хабаровском крае;
  • Александр Терехов — ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ;
  • Евгений Шестюк — ПАРТИЯ «РОДИНА» в Хабаровском крае.