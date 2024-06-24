Туристов и бизнесменов из Узбекистана пригласили в Приморье

«По оценкам мировых экспертов, это один из самых привлекательных районов для развития туризма в России [Хасанский округ]: оптимальная температура воды и воздуха, уникальная природа, острова и птичьи базары, морепродукты. Там будет построен круглогодичный курорт мирового уровня, мы будем развивать инфраструктуру, чтобы сделать из Хасанского округа “туристическую мекку”. Поэтому активно привлекаем инвесторов, в том числе из Узбекистана, которых сопроводим и окажем поддержку», — подчеркнула Вера Щербина.
Председатель правительства Приморья также пригласила в регион бизнесменов из республики. Например — для открытия в регионе Торгового дома Республики Узбекистан. Граждан Узбекистана приглашают и на другие проекты, в том числе, развивать в регионе культуру и спорт.
В ходе переговоров Вера Щербина также напомнила, что граждане Узбекистана могут отдыхать в Приморье в качестве туристов. В правительстве напомнили, что из Ташкента во Владивосток регулярно летают самолеты: по два в неделю, что очень удобно для туристов.
Ранее эксперт по миграции из Приморья предложил ввести визовый режим. Только так можно контролировать миграцию и остановить поток нарушителей.