Сколько подарков сдали казахстанские госслужащие за год

«После того, как госслужащие сдают подарки, их заносят в реестр государственного имущества, проводится оценка. Затем презенты выставляют на торги, чиновники могут сами же выкупить их по рыночной цене. Все вырученные деньги направляются в республиканский бюджет. На сегодня сумма самого дорогого подарка, проданного на таком аукционе, — около 300 тысяч тенге. Это был телефон и швейцарская музыкальная шкатулка», — рассказала руководитель отдела Комитета госимущества и приватизации Минфина РК Дана Мукашева.