Глава Красноярского края принес соболезнования в связи с трагедией в Крыму

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил соболезнования в связи с бесчеловечной ракетной атакой ВСУ на город-герой Севастополь. Слова поддержки от красноярцев глава региона написал в своём telegram-канале.
«Ракетная атака ВСУ на Севастополь — еще один бесчеловечный поступок нацистов. Среди погибших — маленькие дети… Очень много пострадавших. Мирные жители, которые в воскресенье проводили время с близкими. От лица всех красноярцев выражаю слова поддержки севастопольцам и семьям погибших и раненых в результате этой трагедии. Красноярский край с вами», — написал Михаил Котюков.
Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил 24 июня днём траура.
Редакция krsk.aif.ru выражает соболезнования семьям и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
По данным Минобороны России и губернатора Михаила Развозжаева, Вооруженные силы Украины атаковали американскими ракетами ATACMS город-герой Севастополь. В результате обстрела пострадало свыше 150 человек и ещё четверо погибли — два ребёнка и два взрослых — на пляже в районе посёлка Учкуевка.
Среди погибших оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, которая в момент атаки была на пляже вместе с родителями.
После обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Проводится расследование.