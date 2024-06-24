Глава Красноярского края принес соболезнования в связи с трагедией в Крыму

«Ракетная атака ВСУ на Севастополь — еще один бесчеловечный поступок нацистов. Среди погибших — маленькие дети… Очень много пострадавших. Мирные жители, которые в воскресенье проводили время с близкими. От лица всех красноярцев выражаю слова поддержки севастопольцам и семьям погибших и раненых в результате этой трагедии. Красноярский край с вами», — написал Михаил Котюков.