За нарушение правил охраны Байкала будут штрафовать

Изменения вносятся в административный, уголовный и водный кодексы и предполагают административную ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов ЦЭЗ БПТ. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.
На законопроекты уже поступили отзывы Правительства РФ и Верховного Суда.
«Мы предлагаем ввести в законодательство новый объект административно-правовой и уголовно-правовой защиты окружающей среды — “Центральную экологическую зону Байкальской природной территории”. Введение административной ответственности за деяния, совершенные в границах ЦЭЗ БПТ, не относящейся к особо охраняемой природной территории, позволят должным образом обеспечить охрану окружающей среды и природных ресурсов в границах указанной территории», — отметил Сергей Тен.
На поправки в Уголовный кодекс получен положительный отзыв Верховного Суда Российской Федерации, однако Правительство РФ в своем отзыве указало, что законопроект нуждается в «дополнительном обосновании».
«Учитывая это, приняли решение запросить обновленную статистику Генеральной прокуратуры о состоянии экологической преступности в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», — подчеркнул Сергей Тен.
Кроме того, в ближайшие две недели МРГ «Байкал» будет готовить законопроект о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации, что позволит юридически отнести Байкал к категории особо охраняемых водных объектов, чего сейчас нет, несмотря на его уникальный статус, отмечает пресс-служба депутата. Сегодня, несмотря на обилие специальных нормативных актов с жесткими требованиями, с точки зрения экологической ответственности Байкал ничем не отличается от обычного болота, ручья или пруда — так быть не должно.