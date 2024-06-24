За нарушение правил охраны Байкала будут штрафовать

Кроме того, в ближайшие две недели МРГ «Байкал» будет готовить законопроект о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации, что позволит юридически отнести Байкал к категории особо охраняемых водных объектов, чего сейчас нет, несмотря на его уникальный статус, отмечает пресс-служба депутата. Сегодня, несмотря на обилие специальных нормативных актов с жесткими требованиями, с точки зрения экологической ответственности Байкал ничем не отличается от обычного болота, ручья или пруда — так быть не должно.