Игорь Кобзев и Пэн Цинхуа обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

«Иркутская область уделяет большое внимание развитию отношений с китайскими партнерами. Важной частью российско-китайского стратегического сотрудничества и перспективной областью приложения совместных усилий для активизации наших отношений является межрегиональное взаимодействие. Фундаментом наших отношений остаются подписанные соглашения о сотрудничестве с провинциями Ляонин, Хэйлунцзян, Автономным районом Внутренняя Монголия. Уверен, что наши совместные усилия, а также традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного и разностороннего сотрудничества», — отметил Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы областного Правительства, Китайская Народная Республика занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Иркутской области с долей 71,5%. Основу экспорта из Иркутской области в Китай составляют нефть, нефтяной кокс, древесная целлюлоза, бумага, картон, продукция агропромышленного комплекса. Планомерно растут поставки сельскохозяйственного сырья и продовольствия — в прошлом году они выросли более чем в четыре раза, в основном за счет увеличения поставок из Иркутской области семян рапса и льна.
Из Китая регион импортирует продукцию химической промышленности, машиностроительную продукцию, минеральное топливо, нефтепродукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары.
Для расширения сотрудничества на регулярной основе организуют бизнес-миссии. В 2023 году проведено три таких мероприятия, заключено семь экспортных контрактов.
«Географически Иркутская область и Китай очень близки, что позволяет дополнять друг друга экономически. Быстро растет товарооборот между нашими странами. В Китае востребована сельскохозяйственная продукция, продукты питания и другие виды сырья, которые поставляют из Иркутской области. Китайские товары пользуются спросом в вашем регионе. У нас большие возможности для сотрудничества. Во взаимодействии с Иркутской областью заинтересованы не только северные территории Китая, но и южные провинции — Сычуань и Гуанси. Это большой рынок, большой спрос и большие возможности для расширения взаимной торговли. Нам необходимо задействовать активности регионов, чтобы расширять межрегиональные сотрудничество, а также взаимодействие законодательных органов наших территорий», — подчеркнул господин Пэн Цинхуа.
Игорь Кобзев подчеркнул, что Правительство Иркутской области создает все условия для привлечения инвесторов.
«Мы гарантируем поддержку проектов независимо от их масштабов. Для этого в регионе имеются все необходимые инструменты: налоговые льготы, субсидии, региональные институты развития, территории с особым статусом», — сказал Игорь Кобзев.
С участием китайского капитала прорабатывается реализация ряда инвестиционных проектов. Это создание совместного предприятия по производству высокотехнологичного электротранспорта, строительство завода агрохимии в провинции Хэйлунцзян, строительство завода по производству агропестицидов в Ангарске.
Игорь Кобзев подчеркнул, что Правительство Иркутской области создает все условия для привлечения инвесторов. «Мы гарантируем поддержку проектов независимо от их масштабов. Для этого в регионе имеются все необходимые инструменты: налоговые льготы, субсидии, региональные институты развития, территории с особым статусом», — сказал Игорь Кобзев. С участием китайского капитала прорабатывается реализация ряда инвестиционных проектов. Это создание совместного предприятия по производству высокотехнологичного электротранспорта, строительство завода агрохимии в провинции Хэйлунцзян, строительство завода по производству агропестицидов в Ангарске.
Глава Приангарья также поделился итогами официального визита делегации Иркутской области в Пекин и Шэньян. В рамках презентации региона российские и китайские предприниматели, а также представители сферы образования подписали 11 документов о сотрудничестве, было заключено два экспортных контракта. В целом за визит в Китай иркутский бизнес провел переговоры с почти шестьюстами потенциальными партнерами. Договорные документы и соглашения о сотрудничестве подписали также вузы и медучреждения региона. В рамках презентации региона в Китае была представлена обширная культурная и спортивная программы.