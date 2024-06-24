Игорь Кобзев и Пэн Цинхуа обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

«Географически Иркутская область и Китай очень близки, что позволяет дополнять друг друга экономически. Быстро растет товарооборот между нашими странами. В Китае востребована сельскохозяйственная продукция, продукты питания и другие виды сырья, которые поставляют из Иркутской области. Китайские товары пользуются спросом в вашем регионе. У нас большие возможности для сотрудничества. Во взаимодействии с Иркутской областью заинтересованы не только северные территории Китая, но и южные провинции — Сычуань и Гуанси. Это большой рынок, большой спрос и большие возможности для расширения взаимной торговли. Нам необходимо задействовать активности регионов, чтобы расширять межрегиональные сотрудничество, а также взаимодействие законодательных органов наших территорий», — подчеркнул господин Пэн Цинхуа.