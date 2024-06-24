Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в отзыве кабмина.
Соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Петр Толстой. Сейчас подобные меры в УК не предусмотрены. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового (часть 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса).
За преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также должностным лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (часть 2 статьи 322.1).
В пояснительной записке к законопроекту Толстого указано, что в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК «Организация незаконной миграции» (рост на 79,6%), из них по части первой — 1,1 тысячи, по части второй — 827. При этом за январь-март 2024 года зарегистрировано уже 580 таких преступлений, из них по части первой — 261, по части второй — 319.
«Принимая во внимание представленные статистические данные, свидетельствующие о существенном росте числа преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ, а также то, что указанное преступление относится к категории тяжких и основной целью его совершения является получение финансовой (иной материальной) выгоды, предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В то же время автор инициативы предложил применять конфискацию имущества не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при совершении преступления, предусмотренного первой частью 322-й статьи.
«При этом необходимо оговорить, что по данной категории уголовных дел конфискация будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений», — отмечается в документе.