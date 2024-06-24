Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции

За преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также должностным лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (часть 2 статьи 322.1).