Уволен министр промышленности и торговли Хабаровского края

В 1983 году окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (ныне в составе Уральского федерального университета) по специальности «Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение», квалификация по диплому: инженер-механик электронной техники. Евгений Романов начал свою карьеру на Уральском электрохимическом заводе, где он занимал различные должности в области инженерии и руководства экономикой.

С 1995 по 1998 год, был советником заместителя председателя правления, заместителем начальника управления корпоративной клиентуры и вице-президентом ОАО «ОНЭКСИМ-банк».

В 1998 году вице-президентом АКБ «Росбанк».

В период с 2000 по 2001 год советник первого заместителя генерального директора РАО «Норильский никель».

С 2001 по 2004 годы занимал пост заместителя генерального директора, а затем генерального директора Кольской ГМК.

В период с 2004 по 2008 годы являлся первым заместителем директора и руководителем горно-металлургической дирекции Заполярного филиала ОАО «ГМК “Норильский никель”.

С 2008 по 2010 годы возглавлял различные структуры государственной корпорации Ростех.

В этот же период, с 2008 по 2009 год, генеральный директор ОАО “Корпорация ВСМПО-Ависма”.

В 2010 году генеральный директор ОАО “Ростехнологии-металлургия”.

С 2011 по 2015 годы являлся главой ОАО “Концерн Росэнергоатом”.

В 2011 году был избран в совет управляющих Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС.

С июля 2020 года по июнь 2022 года возглавлял дальневосточные активы СУЭК, включая АО “Ургалуголь”, ООО “Приморскуголь” и АО “Лучегорский угольный разрез”.

С октября 2022 г. занимал должность и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края.