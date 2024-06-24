Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

«Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. (Петр) Порошенко или (Юлия) Тимошенко — не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж», — заявил Азаров в интервью сайту «Аргументов и фактов».
По его словам, то, что существовало на Украине в виде «Партии регионов», левых партий и оппозиционных сил, сейчас просто отсутствует.
«Мало того, отсутствуют профсоюзы, и идут сильнейшие гонения на церковь. Нынешний конфликт принято представлять как противостояние России и Украины, но это не так», — добавил Азаров.
При этом, по его словам, на Украине есть желающие противопоставить себя Владимиру Зеленскому, но они себя не проявляют.