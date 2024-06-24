Азаров рассказал, куда делась вся оппозиция на Украине

«Никакой оппозиции на Украине сейчас нет. (Петр) Порошенко или (Юлия) Тимошенко — не оппозиция. Их политика абсолютно ничем не отличалась от сегодняшней политики киевского режима. Реальная оппозиция ликвидирована. Кто-то убит, то-то сидит в тюрьме, кто-то был вынужден уехать за рубеж», — заявил Азаров в интервью сайту «Аргументов и фактов».