Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл форум «УТРО»

В качестве успешного старта карьерного пути губернатор обозначил возможность получить рабочую специальность за счёт областного бюджета. В регионе ежегодно увеличивается объем подготовки по таким программам, исходя из потребностей предприятий. Сегодня в Свердловской области обучается более 120 тысяч студентов и СПО и столько же студентов вузов. В этом году в колледжах и техникумах создано более 26 тысяч мест, две трети из которых отданы техническим специальностям. Одной из возможностей для получения образования является целевое обучение, уже сейчас работодатели разместили свыше двух тысяч предложений для абитуриентов. Кроме того, Свердловская область с 2022 года участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», создав 12 кластеров в различных производственных отраслях. Студенты, участвующие в проекте, обучаются по программе, предложенной ведущими предприятиями области, проходят практику на их производственных площадках и получают гарантию трудоустройства. В этом году первые восемь сотен выпускников кластера металлургической промышленности приступят к работе на Уралвагонзаводе.