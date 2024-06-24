Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл форум «УТРО»

Губернатор Евгений Куйвашев 23 июня дал старт работе форума молодёжи «УТРО», площадкой которого стал кампус мирового уровня УрФУ в Екатеринбурге. Перед торжественной церемонией открытия глава региона встретился с участниками форума и рассказал им о кадровом и научно-образовательном потенциале Свердловской области для студентов и молодых специалистов.
«Для нас крайне важно объяснить молодому поколению, насколько востребованы сегодня специалисты в промышленности. Тем молодым людям, у кого есть интерес к физике, математике, изобретательству, конструкторском делу или просто умение и желание делать что-то руками мы, безусловно, должны предоставить все возможности. И эта очень серьезная для государства тема сегодня выносится на обсуждение молодежи. Вы обсудите вопросы, обменяетесь мнениями, дадите предложения — а я и мои коллеги, безусловно, их проработаем и будем реализовывать».
Студенты также обсудили с главой региона вопросы подготовки специалистов, востребованные для развития сегодняшней экономики профессии, и перспективы развития в регионе инфраструктуры для инноваций, исследований, научных, творческих и спортивных достижений.
Губернатор отметил, что в этом году в регионе стартовала уникальная программа поддержки студенчества «Кампус», которая предполагает широкий спектр преференций для студентов, в том числе льготные образовательные кредиты и систему лояльности в сфере услуг. Сама площадка форума, убеждён глава региона, позволяет оценить потенциал студенческого городка и Екатеринбурга как будущей студенческой столицы России с самыми комфортными условиями для молодёжи.
В качестве успешного старта карьерного пути губернатор обозначил возможность получить рабочую специальность за счёт областного бюджета. В регионе ежегодно увеличивается объем подготовки по таким программам, исходя из потребностей предприятий. Сегодня в Свердловской области обучается более 120 тысяч студентов и СПО и столько же студентов вузов. В этом году в колледжах и техникумах создано более 26 тысяч мест, две трети из которых отданы техническим специальностям. Одной из возможностей для получения образования является целевое обучение, уже сейчас работодатели разместили свыше двух тысяч предложений для абитуриентов. Кроме того, Свердловская область с 2022 года участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», создав 12 кластеров в различных производственных отраслях. Студенты, участвующие в проекте, обучаются по программе, предложенной ведущими предприятиями области, проходят практику на их производственных площадках и получают гарантию трудоустройства. В этом году первые восемь сотен выпускников кластера металлургической промышленности приступят к работе на Уралвагонзаводе.
Отвечая на вопрос о развитии молодёжной политики и инфраструктуры, Евгений Куйвашев рассказал об участии Свердловской области в федеральном конкурсе «Регион для молодых», в рамках которого муниципалитеты получают возможности для развития молодёжной политики. Кроме того, по словам губернатора, в регионе ежегодно проводятся сотни мероприятий для молодёжи. Среди них конкурс инновационных проектов «Минута технлославы» на полях промышленной выставки ИННОПРОМ, где молодые разработчики могут получить гранты до нескольких миллионов, Неделя моды, в рамках которой реализуют свои идеи молодые дизайнеры, Ural music night, убеждён губернатор, может служить молодёжи успешной площадкой для продвижения в музыкальной карьере.
Евгений Куйвашев отметил также, что в этом году к Дню молодежи впервые будут вручены премии за развитие молодёжной политики. Молодые победители конкурсного отбора получат денежные вознаграждения в размере 130 тысяч рублей. Премия, по словам губернатора, станет ежегодной.
Основной мотив образовательной программы форума 2024 года — «Урал профессиональный».