В Приангарье ещё один чиновник лишился должности в связи с утратой доверия

«Установлено, что главой администрации городского поселения не были соблюдены ограничения, запреты, установленные антикоррупционным законодательством, а также не принимались меры по урегулированию конфликта интересов. А именно, в думу Заларинского муниципального образования им не направлялось уведомление о возникновении личной заинтересованности при приеме на работу родственников его супруги. В этом случае в соответствии с требованиями закона выборное должностное лицо подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия».