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В Приангарье ещё один чиновник лишился должности в связи с утратой доверия

По представлению прокуратуры Заларинского района досрочно прекращены полномочия главы горадминистрации, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Источник: Reuters

Как пояснили в надзорном ведомстве, поста своего чиновник лишился после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства:

«Установлено, что главой администрации городского поселения не были соблюдены ограничения, запреты, установленные антикоррупционным законодательством, а также не принимались меры по урегулированию конфликта интересов. А именно, в думу Заларинского муниципального образования им не направлялось уведомление о возникновении личной заинтересованности при приеме на работу родственников его супруги. В этом случае в соответствии с требованиями закона выборное должностное лицо подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия».

Решение об отстранении главы местного самоуправления от должности в связи с утратой доверия приняли депутаты думы городского поселения. Заларинский райсуд, Иркутский областной суд признали решение законным.

Напомним, чуть больше месяца назад с точно такой же формулировкой в Катангском районе досрочно были прекращены полномочия депутата местной думы. Парламентарий не смогла пояснить, почему ее расходы в разы превышают доходы.

Прокуратура