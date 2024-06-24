Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент поздравил народную артистку Беларуси Инессу Душкевич с днем рождения

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Инессу Душкевич с днем рождения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению белорусской культуре, внесли выдающийся вклад в развитие национальной хореографии, — отметил глава государства. — Личными творческими достижениями и богатым опытом Вы щедро делитесь с подрастающим поколением артистов, служите для них примером преданности профессии. Уверен, что и в дальнейшем Вы приложите все силы для обогащения искусства».

Президент Беларуси пожелал Инессе Душкевич крепкого здоровья, успехов и вдохновения.

Лукашенко Александр