Президент поздравил народную артистку Беларуси Инессу Душкевич с днем рождения

«Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению белорусской культуре, внесли выдающийся вклад в развитие национальной хореографии, — отметил глава государства. — Личными творческими достижениями и богатым опытом Вы щедро делитесь с подрастающим поколением артистов, служите для них примером преданности профессии. Уверен, что и в дальнейшем Вы приложите все силы для обогащения искусства».



Президент Беларуси пожелал Инессе Душкевич крепкого здоровья, успехов и вдохновения.