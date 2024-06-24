«Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению белорусской культуре, внесли выдающийся вклад в развитие национальной хореографии, — отметил глава государства. — Личными творческими достижениями и богатым опытом Вы щедро делитесь с подрастающим поколением артистов, служите для них примером преданности профессии. Уверен, что и в дальнейшем Вы приложите все силы для обогащения искусства».
Президент Беларуси пожелал Инессе Душкевич крепкого здоровья, успехов и вдохновения.
Президент поздравил народную артистку Беларуси Инессу Душкевич с днем рождения
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Инессу Душкевич с днем рождения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению белорусской культуре, внесли выдающийся вклад в развитие национальной хореографии, — отметил глава государства. — Личными творческими достижениями и богатым опытом Вы щедро делитесь с подрастающим поколением артистов, служите для них примером преданности профессии. Уверен, что и в дальнейшем Вы приложите все силы для обогащения искусства».