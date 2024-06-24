Депутаты Башкирии направили соболезнования в связи с обстрелом Севастополя.

Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев направил телеграмму председателю Заксобрания города Севастополя Владимиру Немцеву, в которой выразил соболезнования в связи с обстрелом, повлекшим многочисленные жертвы. В телеграмме говорится:
"Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Севастополю. В выходной день били кассетными боеприпасами по пляжу, где мирно отдыхали люди, семьи. Погибли дети. Это огромное горе. От имени Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым.
Эта трагедия еще одно подтверждение того, что все цели СВО должны быть достигнуты. Уверен, что российская армия не оставит этот теракт без ответа".
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12.15 по московскому времени. По информации минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, одна подорвалась над городом.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.