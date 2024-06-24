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Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана Мирзиёев в телеграмме Путину осудил теракт в Дагестане.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 24 июн — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в соболезновании российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Асадов сообщил, что лидер Узбекистана решительно осудил теракты в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир