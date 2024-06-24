Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц», — написал Асадов в своем Telegram-канале.