Глава Минобороны Хренин сказал про изменение программы боеподготовки в Беларуси

Министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ сказал про изменение программы боеподготовки в Беларуси.
Он отметил:
— Получить боевой опыт, не воюя — вот где самая большая ценность.
Хренин уточнил, что такой опыт смогли получить на белорусской территории, добавив, что, исходя из требований президента Беларуси была проведена очень серьезная работа.
— Мы в корне изменили программы боеподготовки.
Глава Минобороны уточнил, что названные программы адаптированы, стали носить более практический характер. Кроме того, они направлены прежде всего на то, чтобы учить тому, «что нужно на поле боя, чтобы победить и выжить». Также он назвал вопросы тактики, огневой подготовки, вождения.
Хренин обратил внимание на то, что удалось отойти от муштры, сказав, что программы стали более понятны. Он пояснил, что существует такой принцип, что бывает, что обучают старым моментам, однако всегда следует знать классику, подчеркнул министр обороны.
— Это базовый фундамент знаний любого военнослужащего.
Он добавил, что, опираясь на указанный базовый фундамент классических форм и способов ведения боевых действия на поле боя, исходя из обстановки, появляются, а также развиваются новые, исходя в том числе из развивающейся техники.