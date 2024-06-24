Глава Минобороны Хренин сказал про изменение программы боеподготовки в Беларуси

Глава Минобороны уточнил, что названные программы адаптированы, стали носить более практический характер. Кроме того, они направлены прежде всего на то, чтобы учить тому, «что нужно на поле боя, чтобы победить и выжить». Также он назвал вопросы тактики, огневой подготовки, вождения.