Боррель: ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ

Глава евродипломатии указал, что ранее ЕС предложил Венгрии схему, аналогичную той, которая в июне была согласована между Будапештом и НАТО. «Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут никаким образом использованы для поддержки Украины. Не только на [поставку летального] оружия, но для других целей», — сообщил Боррель. Взамен на это Будапешт должен был заверить страны ЕС в том, что не будет накладывать вето на решения по Украине. Однако венгерские власти, по словам главы евродипломатии, отвергли это предложение.