Боррель: ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ

По его словам, Будапешт, ранее отклонивший предложение об использовании российских активов, «не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании». Боррель отметил, что механизм обхода вето будет «сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим».
Глава евродипломатии указал, что ранее ЕС предложил Венгрии схему, аналогичную той, которая в июне была согласована между Будапештом и НАТО. «Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут никаким образом использованы для поддержки Украины. Не только на [поставку летального] оружия, но для других целей», — сообщил Боррель. Взамен на это Будапешт должен был заверить страны ЕС в том, что не будет накладывать вето на решения по Украине. Однако венгерские власти, по словам главы евродипломатии, отвергли это предложение.
Как пишет издание, министры иностранных дел стран ЕС обсудят схему обхода венгерского вето на заседании 24 июня.
В мае FT сообщила, что Венгрия препятствует реализации планов Еврокомиссии (ЕК), которая намерена закупать вооружения для Киева за счет изымаемых доходов от реинвестирования замороженных российских активов, и «блокирует все, что связано с оказанием военной помощи Украине».
Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты ЕС начать дважды в год перечислять доходы от реинвестирования российских активов ЕК, которая затем направит 90% этих средств на оружие для Киева, а 10% — на программы экономической помощи Украине. ЕК рассчитывает собирать таким образом €2,5−3 млрд в год. Первое изъятие намечено на июль 2024 года. В ЕС в настоящее время заблокировано порядка €210 млрд суверенных российских активов.