Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение

«Командующие Вооруженными силами Камбоджи и России подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными, основанными на равенстве и взаимной выгоде», — говорится в заявлении армии Камбоджи.