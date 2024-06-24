Россия и Камбоджа подписали первое в истории военное соглашение

ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Российские Сухопутные войска и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил камбоджийский портал Khmer Times.
«Командующие Вооруженными силами Камбоджи и России подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления и расширения связей, чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными, основанными на равенстве и взаимной выгоде», — говорится в заявлении армии Камбоджи.
По сведениям издания, это стало стало первым в истории военным соглашением между двумя странами.
С камбоджийской стороны меморандум подписал Мао Софан, заместитель главнокомандующего Королевскими Вооруженными силами и командующий Королевской армией Камбоджи. Он посетил Россию с трехдневным официальным визитом, во время которого его принял главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков.
«Обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, унаследованные от предыдущего поколения лидеров», — добавили в армии Камбоджи.
Москва и Пномпень высоко оценили военное сотрудничество и обязались укреплять взаимодействия между своими армиями.
Как подчеркнул генеральный секретарь Королевской академии Камбоджи Ян Пеу, военные отношения между Камбоджей и Россией останутся крепкими, несмотря на ситуацию на Украине.