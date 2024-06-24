Экс-начальника миграционного управления в УМВД арестовали в Приморье

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, который обвиняется в превышении должностных полномочий и организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (п. п. “а”, “в” ч. 2 ст. 322.1, п. “г” ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в период с июня 2018 года по август 2023 года обвиняемый организованной группой, совместно с начальником отдела того же управления и гражданином Республики Узбекистан, превысил свои полномочия и организовал незаконное пребывание 41 гражданина Республики Узбекистан на территории Российской Федерации», — уточнили специалисты.