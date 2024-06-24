Экс-начальника миграционного управления в УМВД арестовали в Приморье

В Приморье задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимира Чекменева. По данным источника ИА PrimaMedia, сейчас куратор всей миграционной повестки в регионе находится в СИЗО. Ему избрана мера пресечения — 1 месяц 29 дней. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе и коррупционным.
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, факты противоправной деятельности бывшего начальника Управления по вопросам миграции выявлены оперативниками собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из УФСБ. Сотрудник уволен из органов внутренних дел. При подтверждении вины он понесёт наказание в установленном законом порядке.
Бывшего сотрудника обвиняют в должностных преступлениях. Возбуждено уголовное дело, его соединили в одно производство с уголовным делом о бандитизме, убийстве, вымогательствах и преступлениях в миграционной сфере, совершенных организованной группой.
«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, который обвиняется в превышении должностных полномочий и организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (п. п. “а”, “в” ч. 2 ст. 322.1, п. “г” ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в период с июня 2018 года по август 2023 года обвиняемый организованной группой, совместно с начальником отдела того же управления и гражданином Республики Узбекистан, превысил свои полномочия и организовал незаконное пребывание 41 гражданина Республики Узбекистан на территории Российской Федерации», — уточнили специалисты.
В отношении соучастников преступления меры пресечения избраны ранее. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю.