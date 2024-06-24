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Суд перенёс оглашение приговора экс-премьеру Красноярского края Лапшину

Бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина судят за превышение должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске.

Источник: Аргументы и факты

Центральный районный суд Красноярска перенёс с 24-го на 26 июня оглашение приговора бывшему премьеру Красноярского края Юрию Лапшину и экс-руководителю транспортного управления края Константину Мандрову. Информацию об этом сообщили корреспонденту krsk.aif.ru в краевой прокуратуре.

Причины переноса оглашения приговора не уточняются. Напомним, что бывших краевых чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. По данным следствия, в 2019 году они достоверно знали, что компания «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но все равно выплатили фирме почти один миллиард рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.

В Центральном районном суде Красноярска 14 июня обвиняемые выступили с последним словом. Юрий Лапшин перечислил свои заслуги перед Красноярским краем, а также он поблагодарил суд и гособвинителей за то, что позволили ему сделать операцию. Адвокаты Юрия Лапшина позже пояснили, что бывший председатель краевого правительства болен раком четвёртой стадии.

Константин Мандров, в свою очередь, заявил, что невиновен, а также попросил вернуть уголовное дело прокурору. Он добавил, что никогда не делал ничего противозаконного и не наносил никакого ущерба государству.

Гособвинитель запросил для Юрия Лапшина 6 лет колонии общего режима, а для Константина Мандрова — 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей.