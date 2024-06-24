Суд перенёс оглашение приговора экс-премьеру Красноярского края Лапшину

Причины переноса оглашения приговора не уточняются. Напомним, что бывших краевых чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. По данным следствия, в 2019 году они достоверно знали, что компания «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но все равно выплатили фирме почти один миллиард рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.