В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева

В свою очередь, Боррель сообщил изданию, что Брюссель предложил Будапешту соглашение, схожее с тем, которое достигли с НАТО: Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах ЕС по поддержке Киева в обмен на неналожение вето на подобные инициативы ЕС, однако Венгрия отказалась.