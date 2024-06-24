Орбан: Россия должна быть частью европейской системы безопасности

«Мы не должны строить иллюзии: Россия другая, ее система и ее общество не европейские… Но Россия может и должна быть частью европейской системы безопасности», — заявил премьер Венгрии в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).
Венгерские власти неоднократно критиковали страны Евросоюза за поддержку Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции против РФ «провалились», а экономическая ситуация в Европе ухудшается. По его словам, разрешить российско-украинский конфликт возможно только путем мирных переговоров.