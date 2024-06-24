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Орбан: Россия должна быть частью европейской системы безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что система устройства российского общества «основывается на военной силе», а европейская — на свободе. Однако он выступает за сотрудничество с Россией.

Источник: AP 2023

«Мы не должны строить иллюзии: Россия другая, ее система и ее общество не европейские… Но Россия может и должна быть частью европейской системы безопасности», — заявил премьер Венгрии в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

Венгерские власти неоднократно критиковали страны Евросоюза за поддержку Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции против РФ «провалились», а экономическая ситуация в Европе ухудшается. По его словам, разрешить российско-украинский конфликт возможно только путем мирных переговоров.

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