Башкирия внедряет единый стандарт оказания неотложной медпомощи

О том, что изменится в системе здравоохранения региона, рассказал в своих соцсетях глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин.



Что такое НМП?



Это медицинская помощь, оказываемая на дому в течение двух часов. Чаще всего при внезапных острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний — без явных признаков угрозы жизни, но требующие безотлагательного медицинского вмешательства.



Исторически в каждой поликлинике реализуется своя модель оказания НМП. Поэтому уровень ее может быть разным. А еще это влечет различные организационные крайности — от затягивания сроков оказания помощи на дому до перегруженности медицинского персонала.



Для совершенствования и унификации НМП минздравом РБ разработан единый стандарт.