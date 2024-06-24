Башкирия внедряет единый стандарт оказания неотложной медпомощи

О том, что изменится в системе здравоохранения региона, рассказал в своих соцсетях глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин.
Что такое НМП?
Это медицинская помощь, оказываемая на дому в течение двух часов. Чаще всего при внезапных острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний — без явных признаков угрозы жизни, но требующие безотлагательного медицинского вмешательства.
Исторически в каждой поликлинике реализуется своя модель оказания НМП. Поэтому уровень ее может быть разным. А еще это влечет различные организационные крайности — от затягивания сроков оказания помощи на дому до перегруженности медицинского персонала.
Для совершенствования и унификации НМП минздравом РБ разработан единый стандарт.
Что изменится?
Единый стандарт НМП предполагает анализ, оперативную сортировку обращений пациентов и последующий их контроль.
От точности обработки запроса зависит скорость оказания помощи и ее охват. Есть случаи, когда достаточно телемедицинской консультации или посещения на дому в течение дня, а есть ситуации, когда все сделать нужно уже в течение двух часов.
Алгоритм НМП по новому стандарту включает в себя несколько важных этапов.
Первое. Это обращение пациента за помощью по телефону 113 или 122, через кол-центр и регистратуру поликлиники, а также через сервис «Госуслуги».
Второе. Обработка обращений и распределение по категориям сложности: оказание помощи на дому в течение 2 часов, оказание помощи на дому в течение 24 часов, визит или телемедицинская консультация.
Кто входит в команду НМП?
В команду НМП входят: диспетчер, врачи и фельдшеры отделения НМП, врачи отделения телемедицины.