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Путин назвал результативными переговоры во Вьетнаме

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил руководству Вьетнама благодарственное письмо после своего визита в страну. Текст послания, адресованный президенту республики То Ламу и генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», — оценил итоги поездки российский лидер.

«Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — отметил Путин.

Он поблагодарил руководство Вьетнама «за радушный прием и незабываемое гостеприимство». «Поездка в вашу страну оставила у меня самые добрые впечатления, — признался глава российского государства. — Желаю вам здоровья и новых успехов на благо дружественного вьетнамского народа».

Президент РФ посетил Вьетнам на прошлой неделе в ходе многодневного турне по Восточной Азии. Переговоры с руководством страны, а также встреча с выпускниками советских и российских вузов прошли в ходе государственного визита в республику 20 июня.

Путин Владимир
дипломатия