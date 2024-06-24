Путин назвал результативными переговоры во Вьетнаме

«Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», — оценил итоги поездки российский лидер.
«Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — отметил Путин.
Он поблагодарил руководство Вьетнама «за радушный прием и незабываемое гостеприимство». «Поездка в вашу страну оставила у меня самые добрые впечатления, — признался глава российского государства. — Желаю вам здоровья и новых успехов на благо дружественного вьетнамского народа».
Президент РФ посетил Вьетнам на прошлой неделе в ходе многодневного турне по Восточной Азии. Переговоры с руководством страны, а также встреча с выпускниками советских и российских вузов прошли в ходе государственного визита в республику 20 июня.