Экс-премьер Молдавии намерен баллотироваться на пост президента

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику заявил, что будет баллотироваться на пост президента республики, выборы которого запланированы на 20 октября.
«Решением Национального политического совета я был выдвинут кандидатом на пост президента Молдавии на президентских выборах 20 октября 2024 года. Искренне благодарен моим коллегам по партии за принятое решение и обязуюсь приложить все усилия для победы», — написал Кику на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, партия также приняла решение бойкотировать референдум по европейской интеграции, который пройдет в один день с выборами президента.
«Учитывая недемократический и спекулятивный характер референдума, инициированного в избирательных целях нынешним президентом Молдавии, а также риски для конституционного строя страны, которые влечет за собой это бесполезное с точки зрения европейской перспективы нашей страны мероприятие, ПРОМ принял решение бойкотировать референдум, не участвуя в кампании по его продвижению, и призывает граждан Молдавии не втягиваться в опасные для дальнейшего существования нашего государства игры нынешней власти», — отметил экс-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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