Лукашенко пригласил главу Мальтийского ордена посетить Беларусь

Лукашенко напомнил, что в 2024 году Беларусь отмечает 80-летие освобождения от нацизма, в огне борьбы с которым погиб каждый белорус. Он отметил, что именно по указанной причине белорусская сторона призывает все государства к миру, диалогу, взаимодействию с чистой душой и отрытым сердцем.