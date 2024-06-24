Лукашенко пригласил главу Мальтийского ордена посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня 2024 года поздравил князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Фра Джона Данлэпа с Днем Святого Иоанна Крестителя, пригласив его посетить Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что представителя Мальтийского Ордена в момент своей гуманитарной деятельности видели много боли, страданий жертв военных действий.
— Потери и лишения переживала и ваша страна.
Лукашенко напомнил, что в 2024 году Беларусь отмечает 80-летие освобождения от нацизма, в огне борьбы с которым погиб каждый белорус. Он отметил, что именно по указанной причине белорусская сторона призывает все государства к миру, диалогу, взаимодействию с чистой душой и отрытым сердцем.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в современном мире, который охвачен враждебностью и конфликтами, указанный призыв обретает особое значение. Он уточнил, что только переговоры, понимание, готовность слушать, а также умение слышать друг друга дадут возможность построить мирное будущее для потомков.
Глава государства пригласил магистра Мальтийского ордена посетить Беларусь, сказав про поддержку конструктивных и созидательных инициатив.