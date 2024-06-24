Самарская область также готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от удара со стороны Украины по Севастополю. Имеется возможность отправить в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в медучреждениях Самарской области.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших в Севастополе и Дагестане
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших в Севастополе и Дагестане. Теракты в Махачкале и Дербенте глава региона назвал бесчеловечной жестокостью.