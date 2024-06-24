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Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших в Севастополе и Дагестане

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших в Севастополе и Дагестане. Теракты в Махачкале и Дербенте глава региона назвал бесчеловечной жестокостью.

Источник: РИА "Новости"

Самарская область также готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от удара со стороны Украины по Севастополю. Имеется возможность отправить в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в медучреждениях Самарской области.